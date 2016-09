Ausschreibung: Ich will so ein Glanz werden, der oben ist – Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“

Ausschreibung der Gruppenausstellung:

Ich will so ein Glanz werden, der oben ist -

Irmgard Keuns 'Das kunstseidene Mädchen'



'Das kunstseidene Mädchen' ist ein vielschichtiger Roman aus den 30er Jahren, in dem sich Doris, die Heldin des Romans mit Witz, Biss und Verzweiflung durchs Leben laviert. Durch ein Berlin, dessen „goldene zwanziger Jahre“ nur für wenige glanzvoll waren, durch eine Metropole, die bald im braunen Sumpf der NS-Zeit versinken soll. Von der damaligen Kritik wurde das Werk, das zur Neuen Sachlichkeit zählt, einerseits gefeiert und andererseits als das einer schreibenden Frau mit Humor misstrauisch beäugt.



Dem Charakter der Reihe Reflexe als Doppelveranstaltung gemäß (Lesung/Vortrag einerseits, Ausstellung andererseits), lädt Oberwelt e.V. jetzt zur Teilnahme an der Gruppenausstellung

Ich will so ein Glanz werden, der oben ist – Irmgard Keuns 'Das Kunstseidene Mädchen'

ein, die vom 8. Juli bis zum 16. September 2016 in der Galerie Oberwelt e.V. ausgerichtet wird.

Sie steht allen Künstlerinnen und Künstlern offen, die sich von diesem zugleich tragischen und komischen Roman inspirieren lassen wollen.



Im Mittelpunkt der Reihe Reflexe stehen literarische Werke, die international wahrgenommen und entsprechend rezipiert wurden. Das Wort Reflexe steht dabei für einen Vorgang der Widerspiegelung, der weniger illustrativ als deutend ist. Wenn Lesen generell imaginierende Arbeit am Text ist, so zeigt die daraus entstehende künstlerische Arbeit, dies in besonderer Weise. In ihrer Anschaulichkeit wird der Prozess der Durcharbeitung sichtbar, in dem sich das literarische Werk gestalterisch individualisiert.



Oberwelt e.V.

Reinsburgstr. 93

70197 Stuttgart



Anmeldeformular auf http://www.oberwelt.de