Ausstellung ALEX CHINNECK - "KNOTS"

Alex Chinneck studierte am Chelsea College of Art in London, ist Vorstandsmitglied der Royal British Society of Sculptors und gehört inzwischen zu den wichtigen Vertretern der zeitgenössischen britischen Bildhauerei. Seine meist temporären Kunstwerke im öffentlichen Raum finden internationale Ankennung. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie in Kirchheim unter Teck wird seine erste Arbeit und auch Einzelausstellung in Deutschland sein.



Die künstlerische Arbeit des jungen britischen Bildhauers Alex Chinneck (*1984 in London) bewegt sich zwischen den Disziplinen Kunst, Architektur, Theater und Ingenieurwissenschaften. Mit seinen präzisen, aufwändigen, sowie exzentrischen und humorvollen Interventionen irritiert und sensibilisiert er die Wahrnehmung und persifliert gewohnte Vorstellungen von Bildhauerei und Architektur.



Alex Chinneck lebt und arbeitet in London.

Studio Alex Chinneck London

mehr Infos: http://www.alexchinneck.com



LAUFZEIT

28.01. — 08.04.2018



VERNISSAGE

Sonntag, 28.01.2018, 17 Uhr



BEGRÜSSUNG

Angelika Matt-Heidecker, Oberbürgermeisterin

Florian van het Hekke, Kurator



EINFÜHRUNG

Susanne Jakob, Kunstwissenschaftlerin M.A.



KONZEPT UND KURATION

mehr* architekten / Kunstbeirat



Städtische Galerie im Kornhaus

Max-Eyth-Str. 19

73230 Kirchheim unter Teck

http://www.staedtische-galerie-kirchheim-teck.de



ÖFFNUNGSZEITEN

Montag geschlossen

Dienstag - Freitag, 14 - 17 Uhr

Samstag und Sonntag, 11 - 17 Uhr