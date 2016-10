Ausstellungseröffnung: In the Carpet/Über den Teppich

Die Ausstellung In the carpet/Über den Teppich, kuratiert von Salma Lahlou, Mouna Mekouar and Alya Sebti, beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Kunst und Handwerk am Beispiel von Teppichen. Die Ausstellung geht dem fruchtbaren Austausch zwischen verschiedenen Zentren in Europa und Marokko nach. Im Mittelpunkt stehen Werke der Künstlerin Sheila Hicks, die in den 1970er-Jahren zusammen mit marokkanischen Kunsthandwerkern arbeitete. Ausgehend von ihrem Werk werden verschiedene Bezugnahmen und Referenzen vom Bauhaus bis in unsere Gegenwart erzählt: So werden formale Beziehungen zwischen marokkanischen Zemmour- oder Beni Ouarain-Teppichen und Arbeiten von Anni Albers oder Gunta Stölzl gezeigt und die Wirkung des Bauhauses auf marokkanische Künstler der „Ecole de Casablanca“ dargestellt. Die Faszination, die von traditionellen Berberteppichen ausgeht und zeitgenössische Künstler-/innen beeinflusst, wird sichtbar in Arbeiten von Amina Agueznay, Yto Barrada, Saâdane Afif, Taysir Batniji oder Mostafa Maftah. „In the carpet“ streift „Über den Teppich“ in seiner Vielfalt und Vielschichtigkeit: sowohl als Objekt als auch Repräsentation, Raum und Territorium, Form und Technik, Geste und Performance; als Kunstwerk, in dem nicht nur künstlerische und handwerkliche Praktiken und Formen verknüpft, sondern in dem auch enge Verbindungen zwischen Nordafrika und Europa verwoben sind.



Eine gemeinsame Produktion von Akademie Schloss Solitude



Wo: ifa-Galerie Stuttgart, Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart

Eröffnung: 27. Oktober 2016, 19 Uhr

Ausstellungsdauer: 28. Oktober bis 18. Dezember 2016

Öffnungszeiten: Di–So, 12–18 Uhr