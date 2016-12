Ausstellungseröffnungen von Künstlerinnen und Künstlern der Akademie Schloss Solitude

Ausstellungseröffnungen von Georges Senga Assani (Bildende Kunst), Kostis Velonis (Architektur) und Jelena Vesić (Darstellende Kunst). Mit einer Lesung von Fiston Mwanza Mujila und einer Buchpräsentation von Jelena Vesić am Eröffnungsabend.



Eintritt frei.



Ausstellungsdauer: 20. Januar bis 5. März 2017

Öffnungszeiten: Di – Do 10 – 12 und 14 – 17 Uhr, Fr 10 – 12 und 14 – 16 Uhr, Sa – So 12 – 16 Uhr