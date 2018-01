Ausstellungseröffnungen von Künstlerinnen und Künstlern der Akademie Schloss Solitude

Vom 26. Januar bis zum 4. März 2018 zeigt die Akademie die Ausstellungen Modern Management Methods von Caitlin Blanchfield & Farzin Lotfi-Jam, Close Encounters of an Other Architecture von Devin Jernigan, Beyond Resolution von Rosa Menkman und Fixed Parity von Nina Støttrup Larsen.