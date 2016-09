BEGLEITBÜRO S.O.U.P.: Die A 1 Wanderung

Die A1 Wanderung



Eine „performative / ästhetische / philosophische Begehung“

des sogenannten „Europa-Viertels“ in Stuttgart



BEGLEITBÜRO S.O.U.P.

Stuttgarter Observatorium Urbaner Phänomene



Mit dieser 4. Unternehmung möchte das >Begleitbüro< 2016 ein Format fortschreiben, welches in zwei „Bahnsteig-Wanderungen“ und einer „Magistralen-Wanderung“ im Zeitraum 2010 bis 2013 angelegt wurde.

In diesem Jahr geht es um die ästhetische und analytische Begehung und Erkundung des sogenannten „Europa-Viertels“, eines urbanen Raumes, welcher ebenfalls in unmittelbarem Zusammenhang mit den städtebaulichen Eingriffen durch >STUTTGART 21< steht.

Das A1 Areal umfasst das Gebiet des ehemaligen Güterbahnhofes und hat in den vergangenen 6 Jahren und auch schon vorher starke Veränderungen durchlaufen.



Es ist nun erkennbar, wie man sich in der Stadt Stuttgart „zukunftsweisenden“ Städtebau vorstellt und realisiert.



Wie schon bei der „Magistralen-Wanderung“ wird der Personenkreis des Begleitbüros um Gäste und deren Beiträge erweitert.