Bestandsaufnahme: Das Museum für Zeitgenössische Kunst – Abteilung Postkarten

In loser Folge zeigt das Museumsprojekt sein Archiv. Den Anfang macht das TAUT.

Fiktion, Realität, Idee, Konzept, Transfer.

Die Sammlung umfasst den Austausch von befreundeten Künstlern und ist gleichzeitig Abarbeitung an der eigenen Biografie.



Ihr Kai Fischer

(Museumsdirektor)



Vernissage Freitag 9.03.2018 um 19 Uhr



geöffnet am Samstag 17.03 zur Langen Nacht der Museen, ab 19 Uhr / Finissage Samstag 24.03



und nach Vereinbarung: taut kunstverin-wagenhalle de