CLAUS stellt aus // Marcel Folmeg aka MASO mmp0711 / DJ 5ter Ton

CLAUS stellt aus:

Marcel Folmeg aka MASO mmp0711

Urban Art

8–12–17 BIS 31–1–18



Einladung zur



/ Vernissage

8–12–17

19.0 0Uhr – Artist Talk mit MASO

22.00 Uhr – DJ 5ter TON





Eines seiner Markenzeichen – die Karotte an der Schnur – eine augenzwinkernde Gesellschafts- bzw. Konsumkritik, entlehnt dem metaphorischen Begriff „dem Esel eine Karotte vor die Nase halten“.



/ MARCEL FOLMEG aka MASO mmp 0711 kam Anfang der 1990er Jahre zur aufkeimenden Stuttgarter Hip Hop Bewegung um die Kolchose. In den bunten anarchischen und revolutionären Graffiti fand er sein Medium und Thema. Schnell kombinierte er Schrift mit Figurativem. Heute sind nicht nur die Straßen der Welt seine Leinwand. Er verbindet Graffiti mit klassischen Maltechniken, Reisefunde fließen in seine Werke ein. Inhalt und Thematiken: Gesellschafts- und Konsumkritik, das Leben und Philosophien. Upcycling als Ausdruck des respektvollen Umgangs mit Resourcen, gepaart mit modernen Malmedien. Sein Stil nennt er selbst „Surrealer Infantilismus“, seine Werke „der Perfektionist“, Lady „Plain Jain“, den „Trumpedfish“ oder den „Bullenhai“. Bestimmende Fragen sind: Was bestimmt den Wert von Dingen? Was motiviert Menschen zu ihrem Handeln?



Ausgewählte, von seinen Reisen inspirierte und teilweise dort entstandene, zwei- und dreidimensionale Mixed Media Arbeiten zeigen einen Querschnitt seines aktuellen Werkes.



Künstler:

MARCEL FOLMEG aka MASO mmp 0711

Urban Art

marcelfolmeg yahoo de

http://www.marsvommars.de



Kuration:

Carina Ernst – Kuration / Szenografie / Innenarchitektur

Tübinger Str. 77/1

70178 Stuttgart

0176 70008472

mail carina-ernst de



Ausstellungsort:

Claus – Eismanufaktur & Deli

Tübingerstr. 41 - 43

70178 Stuttgart

0711 50465932

http://www.claus-stuttgart.de



Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 - 21 Uhr Sa. 11 - 21 Uhr So. 11 - 18 Uhr