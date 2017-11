Eröffnung: PINC KOMMT! Rupprecht Geiger

Das SCHAUWERK Sindelfingen zeigt unter dem Titel PINC KOMMT! eine Retrospektive des Malers Rupprecht Geiger (1908–2009). Werke aus dem umfangreichen Bestand der Sammlung Schaufler werden durch zahlreiche Arbeiten des Archiv Geiger und wichtige Leihgaben aus allen Schaffensphasen des Künstlers ergänzt. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Farbräumen und Gemälden.



Rupprecht Geiger zählt zu den wichtigsten abstrakten Malern der deutschen Nachkriegsavantgarde. Zeit seines Lebens war die Farbe – insbesondere die Leuchtkraft und Energie der Farbe Rot – das Hauptthema seiner Arbeiten. Geiger verfolgte auch die Idee von Farbräumen, in denen die Farbe zum Erlebnis wird und das Lebensgefühl des Betrachters steigern sollte. Einige dieser Räume konnte er realisieren, andere blieben Entwürfe. Im SCHAUWERK ist neben einer 2001 als Beitrag für die Biennale in São Paulo entstandenen Werkgruppe auch die „Rote Trombe“ aus dem Jahr 1985 zu sehen.

Zur Eröffnung der Ausstellung "PINC KOMMT! Rupprecht Geiger" am Sonntag, 19.11.2017, um 11:30 Uhr laden wir Euch herzlich ein.



ZUR ERÖFFNUNG SPRECHEN: Barbara Bergmann, Direktorin des SCHAUWERK Sindelfingen und Julia Geiger, Leiterin des Archiv Geiger, München und Enkelin des Künstlers



Ab 12:30 Uhr finden Kurzführungen durch die Ausstellung statt.