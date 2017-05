eva baumann tanz/ produktionen: herstory I

Der Körper musiziert und die Musik tanzt! Im Zentrum der Musik-/Tanzperformance stehen die Werke außergewöhnlicher Komponistinnen. Mit Entdeckerfreude und Fingerspitzengefühl nähern sich Eva Baumann und Biliana Voutchkova den Solostücken und Violin-Arrangements, entführen das Publikum in zuweilen unentdeckte Klangwelten. Ihre musikalische Reise führt von der mittelalterlichen Welt Hildegard von Bingens über die charakteristischen Klänge des Barock bis zu den modernen Kompositionen von Joanna Bruzdowicz.



Die konzentrierte Begegnung von Tanz und Musik ist Nährboden für einen Abend voller Dynamik: Mal treffen Bewegung und Klang symbiotisch-harmonisch aufeinander, mal bilden sie selbstvergessene Paralleluniversen, ein anderes Mal sind sie impulsiv und völlig konträr. Im Vordergrund bleiben dabei immer das Aufeinander-Hören und das völlige Aufgehen im musikalisch-tänzerischen Moment.



Eva Baumann arbeitete als Tänzerin europaweit mit internationalen Choreografen und gastierte an zahlreichen Theatern sowie auf Festivals. Seit 2006 entstanden mehrere eigene Produktionen, darunter tracing O.S._eine performative Spurensuche nach Oskar Schlemmer (2015) in Koproduktion mit dem Bauhaus Dessau. Die bulgarische Violinistin und Wahl-Berlinerin Biliana Voutchkova ist in der zeitgenössischen Klassischen Musik, der Improvisation und experimentellen interdisziplinären Projekten zuhause. Sie spielt in zahlreichen Ensembles – darunter das Solistenensemble Kaleidoskop, Ensemble Modern und Splitter Orchestra – und wird als Solistin geschätzt.



herstory I ist der erste Teil einer choreografischen Trilogie, die sich mit unbekannten bzw. vergessenen Künstlerinnen aus verschiedenen Epochen befasst. Die Produktion entsteht in Kooperation mit dem Archiv Frau und Musik Frankfurt/Main, musica femina münchen e.V., Sophie-Drinker-Institut Bremen, Int. Komponistinnen-Bibliothek/ Sybil-Westendorp-Stiftung Unna, Tanztendenz München/schwere reiter und wird unterstützt vom Produktionszentrum Tanz und Performance Stuttgart, kunstort ELEVEN artspace Starzach-Börstingen, den Uferstudios Berlin sowie dem Mimecentrum Berlin.



Violine/Performance: Biliana Voutchkova Choreografie/Tanz: Eva Baumann

Kostümbild: Katrin Wittig

Dramaturgie: Eva-Maria Steinel

Lichtdesign: Ingo Jooß