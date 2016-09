Finissage und Katalogpräsentation

Künstlergespräch und Katalogvorstellung im Kunstmuseum Spendhaus



Es ist eine ungewöhnliche Ausstellung, die im Städtischen Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen unter dem Motto „Wilde, Kartoffeln“ zu Ende geht. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 25. September, um 15 Uhr einen Rundgang mit der Künstlerin Monika Nuber. Gleichzeitig stellen der Grafiker Ronald Kolb und Museumsleiter Herbert Eichhorn das Katalogbuch vor, das die Ausstellung dokumentiert.

Monika Nuber und ihre Künstlerkollegin Katrin Ströbel gingen in der Ausstellung, für die sie die Etagen des Spendhauses mit selbstgestalteten Tapeten ausgekleidet haben, einem ganz Strauß von Themen und Fragestellungen nach. Formal und inhaltlich vermischten sie dabei scheinbar Unvereinbares. Arbeiten aus der Museumssammlung und eigens für die Ausstellung geschaffene Arbeiten der Künstlerinnen wurden so zu drei inspirierenden Themenräumen zusammengefasst: „Wilde, Kartoffeln“, dann „Herz & Finsternis“ und schließlich „Haut : Zelt“.