Geschlossene Gesellschaften? Migration, Euro, Referenden und Populisten – wie geht es weiter mit Europa?

Griechenland, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Referendum in Großbritannien, schwaches Wachstum und hohe Arbeitslosigkeit waren und sind die bestimmenden Schlagzeilen zur Europäischen Union der letzten Jahre. Zudem gewinnen europaskeptische Parteien, die meinen, die Nation gegen „Brüssel“ verteidigen zu müssen, vielerorts in Europa an Unterstützung. Wie ist der Anstieg der Populisten zu interpretieren und wie sollte man damit umgehen? Was hat die Politik bereits getan und was kann sie noch tun, um die Solidarität in der EU zu stärken? Und wie können wir uns die Zukunft Europas vorstellen?

In der Reihe „Außenpolitik live – Diplomaten im Dialog“ diskutieren Martin Kotthaus, Leiter der Europaabteilung des Auswärtigen Amts, Silviu Mihai, Journalist, und Christoph Reisinger, Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten, mit Bürgerinnen und Bürgern.



Diskussionsveranstaltung:

„Geschlossene Gesellschaften? Populismus und seine Folgen für Europa“

Montag, 06.06.2016, 17:30 Uhr,

Rathaus Stuttgart, Mittlerer Sitzungssaal



Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist öffentlich.



Martin Kotthaus hatte nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Internationalen Beziehungen zahlreiche Positionen im In- (Potsdam, Bonn, Berlin und Hamburg) und Ausland (Luanda (Angola), Boston (USA), Washington (USA) und Brüssel (B)), sowohl in der Wirtschaft (Gruner + Jahr) als auch in der Staatskanzlei Brandenburg, dem Bundesfinanzministerium und dem Auswärtigen Amt inne. Seit Anfang 2014 ist er der Leiter der Europa-Abteilung im Auswärtigen Amt.



Silviu Mihai ist freier Journalist und hat Philosophie und Politik in Bukarest, Budapest und Berlin studiert. Themenschwerpunkte seiner Arbeit sind die politische und kulturelle EU-Integration (süd-)osteuropäischer Staaten und die gesellschaftliche Modernisierung dieser Region Europas.



Dr. Christoph Reisinger ist Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten.



Die Veranstaltung wird vom ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) in Kooperation mit der Stadt Stuttgart durchgeführt. „Außenpolitik live – Diplomaten im Dialog“ ist eine Veranstaltungsreihe des Auswärtigen Amts und des ifa.



Informationen zu „Außenpolitik live –

Pressekontakt:

Miriam Kahrmann, ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), Tel. 0711.2225.105, Fax 0711.2264.346, presse ifa de, http://www.ifa.de