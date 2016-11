HAUSGEBURT – Durchgeschaut

Liebe Freunde von Kunst im Keller:



Lust auf Kunst und einen Schnaps nach der Arbeit?

Am Donnerstag den 27.10.16 öffnen die Galerie Hausgeburt und das Gleis16 ihre Pforten für die wunderbare Einzelshow

DURCHGESCHAUT von Bettina Pradella.



Die Künstlerin zeigt Arbeiten zum Thema “Fremdbestimmung” in klassischer Manier:

Druckgrafik, Malerei und Zeichnung.



Zur Eröffnung um 19:00Uhr gibt es eine kleine Einführung und eine kleine Bar!

Die Galerie ist warm.



Wir freuen uns auf Eure Gesichter! Schaut vorbei, Sie hats verdient. Ihr auch.



Mit besten Grüßen,

S.Osvath + B.Pradella







Vernissage: Do, 27.10.16 um 19:00 Uhr



Finissage: Do, 17.11.16 um 19:00 Uhr mit Lesung von Joan Weng