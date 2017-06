Herzliche Einladung zum Sommerfest der Akademie Schloss Solitude

Bot: Computerprogramm, das automatisch wiederholende Aufgaben verrichtet

Cyborg: Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine

Avatar: künstliche Person oder Grafikfigur in einem Computerspiel



Auch wenn der Rahmen immer der gleiche ist, so ist das Sommerfest jedes Jahr anders, nicht nur, weil Wetterkapriolen nie auszuschließen sind, sondern weil das Programm des Festes von den StipendiatInnen abhängt, die gerade im Haus sind. Neben den Bots, Cyborgs und Avatars, die von der immer stärkeren Präsenz virtueller Welten auf Solitude zeugen, werden in den physischen Räumen der Akademie Ausstellungen und Videoinstallationen gezeigt, sowie zahlreiche Performances und Lesungen mit Tanz, Musik und Literatur angeboten. Am Sommerfest beteiligten sich StipendiatInnen aus Deutschland, Frankreich, Hong Kong, Kanada, Palästina, Rumänien, aus dem Tschad, aus Ungarn und aus den USA.



Für Essen und Getränke sorgen regionale Anbieter rund um den japanischen Tempel im Hof der Akademie. Zu später Stunde legen Elmar Mellert und Iassen Markov auf.



Auf Ihren Besuch freuen sich aktuelle und ehemalige StipendiatInnen sowie das Team der Akademie.



Eintritt frei.