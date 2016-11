Holzschnitt - Alte und Junge Meister

Gruppenausstellung Galerie Valentien, Stuttgart: 8. November 2016 bis 14. Januar 2017



In der aktuellen Gruppenausstellung der Galerie Valentien werden die Meister des Holzschnitts gezeigt – von der Klassischen Moderne bis heute. Neben bekannten Koryphäen wie Ernst Ludwig Kirchner, HAP Grieshaber und neueren wie Gert & Uwe Tobias und Andrea Büttner sind mit Martina Geist und Abi Shek auch Junge Meister des Mediums vertreten und sozusagen als Überraschung Otto Dix und Gerd Arntz.



Die Gruppenausstellung Holzschnitt – Alte und Junge Meister betont vor allem die Vielseitigkeit des Mediums: Wie sich verschiedene Künstler in ihrer jeweiligen Zeit des uralten Druckverfahrens als Ausdrucksmittel bedienen, ihren individuellen Stil entwickeln und sich dabei gleichzeitig rückbeziehen auf vorangegangene Meisterleistungen in der Kunstgeschichte. Die technischen und dadurch stilistisch bedingten Querbezüge zwischen den Künstlern zeigen eine große Vielfalt und machen damit den Reiz des Mediums in direktem Vergleich sichtbar.



So gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Bilder, die thematisch der Fläche zugeordnet werden können: Holzschnitte aus der "Grisaille" Serie von Gert & Uwe Tobias, die Arbeiten von Martina Geist und Andrea Büttner.

Die Bilder von Ernst Ludwig Kirchner sind prägnant und geradlinig und weisen doch eine Weichheit auf wie sie auch Andrea Büttner in ihren fast abstrakten Darstellungen hat.

Dann gibt es jene Kunstwerke, die ein stark rhythmisches Element aufweisen, zum Beispiel in den Werken von Otto Dix, Abi Shek und Gerd Arntz. Der unverkennbare Stil von HAP Grieshaber grenzt trotz oder wegen seiner Klarheit und Strenge an dekorative, flächige Elemente, die man in den Arbeiten von Martina Geist wiederfindet – anders, aber die Sicherheit im Abwägen von Linie und Fläche ist parallel.



Fast alle vertretenen Künstler sind weltweit bekannt, werden international in großen Museen ausgestellt und hoch gehandelt. Die Gruppenausstellung ist von Dienstag, 8. November 2016 bis einschließlich Samstag, 14. Januar 2017 in der Galerie Valentien, Gellertstr. 6 in Stuttgart zu sehen.





Zur Ausstellung

8. November 2016 bis 14. Januar 2017



Galerie Valentien, Gellertstraße 6, 70184 Stuttgart

Telefon 0711-24 62 42, info galerie-valentien de, http://www.galerie-valentien.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 13 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr