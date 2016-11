Jazzduo Bebelaar / Goloukhov

Jazzpianist trifft berühmtesten Vibraphonisten Russlands.



Patrick Bebelaar, einer der besten Jazzpianisten Deutschlands und bekannt für seine vielfältigen Jazzformationen, hat wieder mal ein neues Projekt. Diesmal hat er Vladimir Goloukhov, einen der berühmtesten Vibraphonisten Russlands, im Gepäck.



Vladimir Goloukhov spielte sowohl mit klassischen Musikern, wie dem indischen Sitar-Legende Ravi Shankar, als auch mit Jazz- und Popmusikern. Seine Konzerte führten ihn in die USA (u.a. Carnegie Hall), Spanien, Deutschland, Japan und durch viele Staaten der GUS. Für zahlreiche russische Fernsehfilme schrieb er die Musik und ist international auf zahlreichen Jazz-Einspielungen zu hören (Mark de Clive, Arkady Schilkloper, Vanessa Freeman u.v.a.).



Im Jahr 2014 nahmen Goloukhov und Bebelaar für das Moskauer Jazzlabel ArtBeat die CD "High In The Clouds" auf, bei der sie erstmals aufeinander trafen. Begleitet wurde diese Aufnahmesession im berühmten MPS-Studio vom renommiertesten russischen Jazzmagazin JazzRU, die diesem Treffen einen vierseitigen Schwerpunkt mit Interviews und Links zu Filmmaterial der Aufnahme widmeten.



CD-Präsentationen in den Jahren 2015/16 führten das Duo inzwischen mehrmals nach Moskau, St. Petersburg, Pereslavl-Zalessky, Petrosavodsk, Archangelsk, Novgorod, Kostoma, Vologda und Krasnodar und nun nach Stuttgart-Untertürkheim.