KRAM 2017 Helligkeit DUO ILLEGAL & REAKTIVE ENSEMBLE

HELLIGKEIT

MIT Duo Illegal & Reactive Ensemble:

Alessia Park, Sopran – Minjung Kim, Tänzerin – Marija Skender, E-Piano – Remmy Canedo, Elektronik und Komposition



Die aus Korea stammende Alessia Park erfüllt sich in diesem Projekt ihren Wunsch, in einem szenischen Stück, koreanische Kultur in die neue Musik einfließen zu lassen. Der von fremden Kulturen geprägte Komponist, Remmy Canedo, dessen Interesse durch diese Idee geweckt war, nutzte für diese Komposition stark audiovisuelle Elemente. Die Umsetzung des Stücks unterstützt die Tänzerin Minjung Kim, die in Korea traditionelle Tanzkunst studierte. Zentral steht in dem Stück die Frage nach der Selbstbestimmtheit des Menschen.



Einlass: 20h | Beginn: 21h

Eintritt: 10,- / erm. 5,-