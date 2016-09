Kuratorenführung mit Anja Casser durch die aktuelle Ausstellung „Noa Eshkol. Angles & Angels“

Noch bis zum 11. September zeigt der Badische Kunstverein die israelische Künstlerin, Tänzerin und Tanztheoretikerin Noa Eshkol (1924–2007) in einer umfangreichen Präsentation. Zentrales Moment der Ausstellung sind die beeindruckenden Wandteppiche aus gefundenen Textilresten, von denen Eshkol zu Lebzeiten Hunderte von Exemplaren anfertigte. Zudem zeigt die Ausstellung eine Auswahl an Zeichnungen, Fotografien, Filmen und Texten, die das tanztheoretische Werk Noa Eshkols beleuchten und erstmals in diesem Umfang gezeigt werden.

Am Mittwoch, den 7. September, führt die Kuratorin Anja Casser um 18 Uhr durch die Ausstellung.



Eintritt frei!



Gruppen nach Vereinbarung mit Anmeldung unter:

fuehrung badischer-kunstverein de



Die Ausstellung wird in Kooperation mit der Noa Eshkol Foundation for Movement Notation aus Holon/Israel durchgeführt. Unser großer Dank gilt der Galerie neugerriemschneider Berlin für die Unterstützung bei der Verwirklichung des Projekts.