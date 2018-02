Lange Nacht der Museen 2018

Am 17. März 2018 ist Lange Nacht der Museen in Stuttgart: Ob Museen, Galerien, Off- Spaces, historische Gebäude oder Industriedenkmäler – von 19-2 Uhr locken Kunst, Kultur und Wissenswertes. Über 80 ausgewählte Kultureinrichtungen öffnen ihre Türen für Nachtschwärmer aus Stuttgart und Region. Bei aufregenden Ausstellungen und besonderen Events können geheime und bekannte Orte in nächtlicher Atmosphäre entdeckt werden.



Tickets kosten für Erwachsene € 19,- und für Kinder € 4,- (6-14 Jahre). Kinder bis zu sechs Jahren haben freien Eintritt.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich bei:

• vielen beteiligten Museen und Galerien

• http://www.lange-nacht.de

• Ticket-Hotline: 0711/601 54 44

• allen VVK-Stellen in Stuttgart und der gesamten Region