Leonard-Cohen-Project

SONGS OF LOVE AND HATE - LIVE

Ein Programm der Gitarristen Dempfle, Gutmann und Schmolz und als Gast dabei: Peter Grohmann (Sprache), der Cohen-Texte mit zeitgenössischen und querliegenden Fußnoten versieht.

Do, 8. Juni 2017, Theaterhaus Stuttgart, Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart, 20.15 Uhr.

Die Musiker spielen vor allem die frühen Cohen-Lieder, die noch ohne große orchestrale Begleitung maßgeblich von der markanten Stimme und der Gitarrenbegleitung Cohens geprägt sind.

Ein Konzert des Leonard-Cohen-Projects ist bestes Entertainment und "von Hand gemacht " - ohne technische Manipulationen. Gerade deshalb klingen die Lieder wie "Suzanne", "Famous Blue Raincoat", "Bird on the Wire", "So long, Marianne" ... laubwürdig und überzeugend

- echt und doch ganz anders. Tickets ab sofort im Theaterrhaus, 0711 40 20721-23