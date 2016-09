Linolschnitt heute X. Grafikpreis der Stadt Bietigheim-Bissingen

Mit der Gründung der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen 1989 wurde auch der Wettbewerb »Linolschnitt heute« ins Leben gerufen. Alle drei Jahre wird er ausgerichtet und findet 2016 zum zehnten Mal statt. Dieses erfreuliche Jubiläum ist Bestätigung und zugleich Ermutigung, sich auf diesem Gebiet des Hochdrucks weiter zu engagieren, denn im Laufe von bald drei Jahrzehnten ist der Wettbewerb in Fach- wie Künstlerkreisen zu einer festen Institution geworden: Mehr als 550 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt beteiligen sich inzwischen – von Großbritannien bis Südafrika, von Mexiko bis Australien. Die wechselnde, stets hochkarätig besetzte, fünfköpfige Jury entscheidet über die drei Preisträger, über Ankäufe für die Sammlung der Städtischen Galerie und die Werke, welche in der anschließenden Ausstellung und dem begleitenden Katalog präsentiert werden. Mit Preisgeldern von 10.000 Euro sowie den Juryankäufen fördert dieser Grafikpreis zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die sich dem Linolschnitt leidenschaftlich verschrieben haben.



Auch wenn der Linolschnitt eine vergleichsweise junge Technik ist – 1863 wurde das Linoleum erfunden, seit Beginn des 20. Jahrhunderts für künstlerische Zwecke genutzt –, hat er doch eine respektable Tradition. Die Künstler des Blauen Reiters und andere Expressionisten haben sich dieser Hochdrucktechnik ebenso bedient wie Protagonisten der französischen Moderne, darunter Henri Matisse und Pablo Picasso. Im Zuge der Neuentdeckung des Hochdrucks in den 1980er Jahren wandten sich dann Künstler wie Georg Baselitz oder Markus Lüpertz dem Linolschnitt zu. Der Wettbewerb »Linolschnitt heute« hat einen weiteren Beitrag dazu geleistet, dass das Linolschneiden längst nicht mehr nur mit pädagogischen Kursen in Verbindung gebracht wird, sondern sich vielmehr neben dem Holzschnitt gleichrangig als künstlerische Hochdrucktechnik etabliert hat.



»Linolschnitt heute« gibt auch in seiner zehnten Runde den Besuchern wieder einen repräsentativen Einblick in die aktuelle und internationale künstlerische Linolschnitt-Szene und bietet ein breites Spektrum vom klassischen Weißlinienschnitt bis hin zu farbintensiven Werken, von traditionellen bis hin zu höchst experimentellen Techniken. Parallel zu den ausgewählten Arbeiten aus der X. Ausschreibung zeigt die Städtische Galerie – aus Anlass des Jubiläums – unter dem Motto »Linoläum« Werke von Preisträgern aus den vergangenen Wettbewerben. Diese Schau geht in erweiterter Form 2017/18 auf Tour und wird u.a. in der Lyonel Feininger Galerie Quedlinburg und im Richard Haizmann Museum Niebüll präsentiert.



Begleitprogramm



Öffentliche Führungen

Sonntag, 24. Juli, 11.30 Uhr

Sonntag, 7. August, 11.30 Uhr

Sonntag, 21. August, 11.30 Uhr

Sonntag, 4. September, 11.30 Uhr

Sonntag, 18. September, 11.30 Uhr

Sonntag, 2. Oktober, 11.30 Uhr



Führung für Lehrkräfte

Montag, 18. Juli, 17 Uhr



Wie würden Sie entscheiden?

Ausstellungsrundgang mit Diskussion: Was ist gute Kunst? Welche Kriterien bestimmen eine Jurysitzung? Und welche Künstler hätten Sie als Preisträger gewählt?

mit Dr. Isabell Schenk-Weininger und Dr. Petra Lanfermann

Donnerstag, 8. September, 18.30 Uhr





Workshops für Erwachsene

mit der Künstlerin Karin Brosa



Weißlinien- und Schwarzlinienschnitt

Samstag, 30. Juli, 13–17 Uhr

Fortführende Technik der Überdruckung

Samstag, 1. Oktober, 13–17 Uhr

pro Termin 35 € inkl. aller Materialien





Workshops für Lehrkräfte

mit dem Künstler Sergei Moser



Grundlagen des Linolschnitts und Druck mit »verlorener Platte«

Samstag, 13. August, 13–17 Uhr

Linolschnittdruck als Unikat und experimentelles Drucken mit Depron und anderen Materialien

Samstag, 27. August, 13–17 Uhr

pro Termin 35 € inkl. aller Materialien





Workshops für Kinder und Jugendliche



Die »verlorene Platte« – Vielfarbendruck

Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Juli

10–13 Uhr für Kinder von 6 bis 10 Jahren

14–17 Uhr für Kinder von 10 bis 16 Jahren



Cut´n´roll

Donnerstag und Freitag, 25. und 26. August

10–13 Uhr für Kinder von 6 bis 10 Jahren

14.30–17.30 Uhr für Kinder von 8 bis12 Jahren



Einer ist anders – ein Suchbild

Samstag, 24. September, 14.30–17.30 Uhr

für Kinder von 8 bis 12 Jahren



Anmeldung für alle Workshops unter 07142 74-483





Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnung am Freitag, 15. Juli, 19 Uhr









Studioausstellung



Linoläum!

Preisträger der zehn Wettbewerbe »Linolschnitt heute« seit 1989

16. Juli bis 23. Oktober 2016





Öffnungszeiten

Dienstag, Mittwoch, Freitag 14–18 Uhr

Donnerstag 14–20 Uhr

Samstag, Sonntag und 3.Oktober 11–18 Uhr



Eintritt frei

Öffentliche Führung 3 €

Gruppenführung 55 € / 65 €



Führungen für Gruppen und Schulklassen nach telefonischer Vereinbarung





Katalog zur Ausstellung 22 €



Mit großzügiger Unterstützung von

DLW Flooring GmbH



Die 1926 gegründeten und seither in Bietigheim ansässigen Deutschen Linoleum Werke, für welche Willi Baumeister das Logo entwarf, waren der Anlass, einen Schwerpunkt der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen auf den künstlerischen Linolschnitt zu legen. Die umfangreiche, einzigartige Sammlung der Städtischen Galerie besitzt Linolschnitte von rund 300 Künstlern und bietet einen repräsentativen Querschnitt von 1900 bis heute.





Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen

Hauptstraße 60–64

74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon 07142 74-483 / -819

Telefax 07142 74-446

http://galerie.bietigheim-bissingen.de

http://galerie.bietigheim-bissingen.de







