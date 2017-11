MEKA Innovation Meeting

Innovation bedeutet Offenheit und den Mut, die Dinge anders zu machen.



Sind innovative Prozesse und technischer Fortschritt ein Muss für die erfolgreiche Weiterentwicklung eines Unternehmens? Was heißt es denn, innovativ zu sein? Und welche Rahmenbedingungen und technologischen Entwicklungen lassen neue Sichtweisen und Lösungen entstehen?



Beim MEKA INNOVATION MEETING trifft Innovationsforschung aus dem klassischen Moviemaking auf den Einsatz neuester Visualisierungstechnologien in der Werbebranche: Zum einen sind das die Ergebnisse einer zehnjährigen akademischen Studie zum Thema „Innovation in the film industry“ von Gianluca Sergi. Zum anderen ein pragmatischer Blick auf die Einsatzmöglichkeiten von Mixed Reality im Alltag der Werbung durch Pascal Tonecker.



Ein spannender Abend mit vielseitigem Input für jeden, der in seinem Unternehmen Innovationsprozesse anstoßen und Innovationskultur fördern will. Ob aus der Medienbranche oder dem produzierenden Gewerbe, aus IT oder Hightech – Innovationen und Möglichkeiten, ein Unternehmen und seine Produkte durch den Einsatz neuester Visualisierungstechnologien neu zu positionieren, bedienen die Interessen eines breit gefächerten Publikums.



Freu dich auf spannende Einblicke, Impulse und einen inspirierenden Austausch.