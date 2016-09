NORM IST F!KTION #1

von NAF | Ausstellung



Vom 30. September bis 3. November 2016 findet die fünfwöchige Ausstellung NORM IST F!KTION #1 im Theater Rampe und im öffentlichen Raum Stuttgarts statt.



Die Grundlage dieser Werkschau bilden Performances und Interventionen im öffentlichen Raum und deren Dokumentationen. NAF haben sich auf eine künstlerische Spurensuche nach Normierungen begeben, die alltägliche Handlungen im öffentlichen Raum definieren und organisieren (wie überqueren wir Straßen? Wie verhalten wir uns auf öffentlichen Plätzen, wie in Einkaufszentren? Wo ist welche Kleidung, welches Verhalten angemessen?). Entstanden ist eine Überhöhung, die für einen Moment die Ordnung der Dinge und ihren Aberwitz in grellen Farben sichtbar, erfahrbar machte.



Für NORM IST F!KTION #1 transformieren NAF ihre Performances ein weiteres Mal und spielen sie in Form von Kinotrailern und Videos in den öffentlichen Raum zurück. Die Kinotrailer tarnen sich als Vorankündigungen großer amerikanischer Blockbuster und halten im September/Oktober 2016 Einzug in die Werbeblocks der Arthaus- und Innenstadtkinos. Gleichzeitig sind im Theater Rampe sowohl Raum- und Videoinstallationen als auch Videodokumentationen, die von ihren Streifzügen durch die Stadt erzählen, zu sehen.



NAF bleiben damit ihrem Prinzip des Formatwechsels treu: Theater wird Performance, es entstehen Installationen, ihre Videos sind Entwicklungen aus ihren Interventionen. Alles zusammen speist sich aus ihren Lebenserfahrungen und Wünschen. NORM IST F!KTION ist Kritik an Verwertung, an Ökonomie und an Privatisierung von öffentlichen Flächen. Es ist eine Einladung Utopien zu entwickeln, die sich mit Empathie, Emanzipation, Lebensvielfältigkeit und Selbstbestimmung beschäftigen. NAF öffnen einen utopischen, „postnormativen“ Raum der Rollenkonstruktionen, Trans*gender-Normen, kommunikative Normen, Körpernormen künstlerisch überwindet.



Vernissage: Fr 30.09. 20:00

Finissage: Do 03.11. 20:00

Öffnungszeiten: an Vorstellungstagen ab 19:00