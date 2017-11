NORM IST F!KTION #2 - KEINE ANGST OHNE MUT

vom 01. bis 04.11.2017

Karten: Mo-Fr 12-18 Uhr unter karten theaterrampe de oder

+49 (0)711 620 09 09 – 15



NAF freut sich NORM IST F!KTION #2 - KEINE ANGST OHNE MUT erneut im Theater Rampe Stuttgart zu präsentieren. Es ist die dritte gemeinsame Arbeit der Künstler*innen Nana Hülsewig und Fender Schrade, eine Musiktheaterperformance, die sich mit körperlichen und geschlechtlichen Normen und Rollenkonstruktionen beschäftigt.



In NORM IST F!KTION #2 – KEINE ANGST OHNE MUT werden die Blicke von Hülsewig und Schrade auf die Welt persönlich. NAF gewähren uns Einblicke in ihre Biografien, Persönlichkeiten und Entscheidungen. Sie arbeiten mit ihren nicht normierten Körpern – sie sind wie sie sind: männlich im weiblichen Körper, über die Mitte des Lebens hinaus, sie sind schön, wild, sexy und komisch – stets auf der Suche nach der eigenen Identität. In einem Geflecht aus Zitaten verwickeln sie sich in Dialoge, spielen auf einem schier endlos langen schwarzen Keyboard, singen, provozieren sich, verzweifeln, gewinnen ihre Fasson zurück, machen sich nackig und feiern die Befreiung von Geschlechterzuschreibungen.

NAF stellen Zweigeschlechtlichkeit in Frage. Sie untersuchen das vielschichtige Verhältnis von Subjekt, Macht und Geschlecht. Sie beleuchten die Brutalität, mit welcher oft Anpassung an Normen einhergeht, da die Wertvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft auf Abgrenzung vom „Anderem“ basieren. Humorvoll wie melancholisch, fragil wie pompös treffen Musik, Körper und Zitate aufeinander.

NAFs Arbeiten sind im Kontext der Zuwanderungsdebatten, des wachsenden Populismus und vermehrter Übergriffe auf Trans*personen, Frauen, Migrant*innen und Homosexuelle entstanden.





Performance, Musik und Text: NAF – Nana Hülsewig, Fender Schrade

Kostüme und Bühne: Mona Kuschel, Dramaturgische Begleitung: Melanie Mohren, Bernhard Herbordt, Lichtdesign: Hanno Schupp