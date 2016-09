Open Call für Einsendungen und Residenzen

Kunst- und Kulturfestival Begehungen 2016 - TA LÄRM



Unter dem frei interpretierbaren Leitgedanken TA LÄRM rufen wir dazu auf, künstlerische Arbeiten einzureichen oder sich mit einem freien Konzept auf eine vierwöchige Residenz in Chemnitz zu bewerben.

Dieser Open Call richtet sich an sämtliche künstlerische Ausdrucksformen, die sich

unter diesem Thema eine freie Auseinandersetzung vorstellen können. Alle von

einer fünfköpfigen Fachjury ausgewählten Arbeiten werden in den Fabrikhallen vom 18. 8. - 21. 8. 2016 ausgestellt und unter hoher Medienpräsenz von einem vielfältigen

Rahmenprogramm aus Musik, Lesungen und Workshops begleitet.



Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 30.06.2016.