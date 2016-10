Opening, Vorort 2 draußen, Red Sofa Artist Talks

Mittwoch, 12. Oktober 20:00 - 23:00



kunstort eleven artspace - 72181 Börstingen, Schulstraße 27



We introduce you to the first participant artists and their work.



Wir stellen die ersten teilnehmenden Künstler und ihre Vorhaben vor Ort vor.



- Melanie Albrecht & Michael Wehren, über Friendly Fire

- Kosmas Giannoutakis, zu seinen Dynamic Sound Artworks

- Nikolaus Heyduck, Überlegungen zu seiner Video- und Audiokunst

- Stephanie Müller & Klaus E.Dietl, sprechen über Filmisches

- Makiko Nishikaze, Beispiele ihrer Audio Feldforschung



Ort: RoteSofa, Kleiner Veranstaltungsraum, 1ster OG





See you there! Als Teil von!



VORORT 2 draußen Artist Symposium

kunstort eleven artspace

72181 Börstingen, Schulstraße 27





Im Web:

http://www.kunstort-eleven-artspace.net/VORORT2.htm

https://web.facebook.com/vorort2/





VORORT 2 draußen wird gefördert durch den Innovationsfond des Landes Baden Württemberg.



Wir danken für weitere Unterstützung:



Gemeinde Starzach

ARTregio Kulturstiftung

Euro-Expreß Autovermietung

Kreissparkasse Tübingen

Gierich GmbH Film Licht Technik

Weinbergschneckenhaus

Gasthaus Lamm

B2 Biomarkt

Hochdorfer Kronenbrauerei