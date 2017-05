Performance Festival lorgennale

»Wo andere ein Wohnzimmer sehen, sehe ich eine Bühne.«



Während eines fünftägigen Performance-Festivals werden zehn Stuttgarter Privatwohnungen nach einem Konzept des rumänischen Künstlers Jean-Lorin Sterian in einen Raum für Performances, Musik, Tanz und Theater transformiert. Das Festival lorgennale, das seit einigen Jahren in mehreren europäischen Städten stattfindet, bringt theatrale und künstlerische Experimente in den bewohnten Raum. Auf diese Weise knüpft es Verbindungen zwischen NachbarInnen, KünstlerInnen, internationalen PerformerInnen und der lokalen Szene.



Das Programm wird von Jean-Lorin Sterian und Paula Kohlmann gestaltet.

Mit Jasmina Al Quaisi, Odeta Catana, Judith Engel, Caroline Flegel, Deidra Freemann, Christiane Heidrich, Aneisha Jones, Sabrina Karl, Julian Knoth, Li Lorian, Caro Mendelski, Hanna Plaß, Simone Rueß, Tyska Samborska, Sabrina Schray, Jean-Lorin Sterian, Barbara Gilchrist Feyl, und anderen.



Das detaillierte Programm wird in Kürze auf unserer Webseite bekannt gegeben. Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen unter https://lorgennale.wordpress.com/2017/05/01/first-blog-post/. Die Besucherzahl ist begrenzt auf circa 25 Personen pro Performance. Sobald Sie sich für eine Veranstaltung registriert haben, wird Ihnen die genaue Adresse der jeweiligen Wohnung zugesandt.



Eintritt frei. Mehr zur lorgennale auf Schlosspost unter https://schloss-post.com/category/homemade-culture-blog/



Datum: 24. Mai bis 26. Mai 2017, täglich um 19 und 21 Uhr, 27. Mai 2017 ab 12 Uhr und 28. Mai 2017 um 17 und 19 Uhr

Ort: Wohnungen in Stuttgart