Preisträgerrolle des Filmwinters

Der Stuttgarter Filmwinter – Festival for Expanded Media zeigt mit der Preisträgerrolle das Best-of der letztjährigen Festival Edition in Kurzfilmformat!



In Kooperation mit der Theater tri-bühne und dem FITZ! Zentrum für Figurentheater präsentiert das Stuttgarter Filmwinter-Festival die besten Filme der Preisträger der letzten Festivals.



Programm:



Dann muss es ja ein was weiß ich was Gutes geben von Florian Dedek, D 2016, 31:00 Min, Norman 2017



The Double von Roy Villevoye und Jan Dietvorst, NL 2015, 21:00 Min,Team-Work-Award



Asylum von Hanna Arvela, FIN 2016, 2:00 Min, 2 Minutes Short Film Award



Dear Lorde von Emily Vey Duke und Cooper Battersby, Kanada 2015, 27:00 Min, Wand 5 Ehrenpreis



Der Eintritt ist frei!

Karten können unter der Telefonnummer 0711 2364610 reserviert werden.





Weitere Infos: http://www.filmwinter.de



Herzlich willkommen!



Josephine Merten