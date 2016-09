Premiere: I’VE SEEN THE DARK – DIE PERFORMANCE

von Rabea Kiel, Florian Krauß und Nicht-/Süchtigen | Performance



Die Welt löst sich in Feinstoffliches auf. Im Rausch gibt es keine Grenzkontrollen mehr zwischen Realität und Fiktion. „The Dark“ führt in eine Welt, bevölkert von Dämonen und diversen anderen Götzen. Zutritt verschaffen pseudoschamanische Rituale, der Traum – oder eben die Bühne mit ihrer Parole: „als ob“.



Wo fängt die Kunst an und wo hört sie auf, wenn es keine Schwelle mehr gibt, die es zu übertreten gilt? Das Spiel mit der Repräsentation ist kein sicherer Rückzugsort mehr, wenn Dämonen einen im Schlaf heimsuchen. Manche nehmen deshalb lieber ein Messer mit in den Schlaf. Der Zombie wird zur conditio humana – die Apokalypse zur Kontrolle einer unbestimmten Zukunft.



I’VE SEEN THE DARK – DIE PERFORMANCE ist das Abschlussstück des Langzeitprojekts I’VE SEEN THE DARK, in dem geforscht wurde nach Rausch und Magie, Realität und Kunst, Gedankenmanipulation und Selbstkontrolle. Menschen aus der Stuttgarter Drogenszene haben sich zusammen mit dem Künstlerduo Florian Krauss und Rabea Kiel auf eine Recherche eingelassen und in einem demokratischen Prozess die Grenzen der eigenen Realität ausgetestet. Die Gruppe stellt sich einer neuen Ordnung, findet und verwirft den Gedanken, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Gemeinsam entwickeln sie eine dokumentarische Bühnenfiktion für Zombies und solche die tun, als ob.



Premiere: Sa 01.10.16 20:00

Weitere Termine: So 02.10. 20:00 | Do 06.10-Sa 08.10. 20:00