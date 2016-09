Premiere: PARADIES FLUTEN

von Thomas Köck | Tanz, Schauspiel, Musik



Kautschuk fräst seine bleibende Spur durch die Geschichte der Globalisierung: im 19. Jahrhundert boomte der. Das europäische Opernhaus in Manaus zeugt davon. Und ein krisengebeutelter Autoreifen-Kleinunternehmer in Deutschland versucht davon zu leben. Und im Plastik gehen die Ozeane unter. Eine Klimasinfonie für ein ertrinkendes Tanzensemble, ein erschöpftes Symphonieorchester, zwei Überlebende in Klimakapseln und eine durchschnittliche weiße mitteleuropäische Familie.



Premiere: Sa 17.09.16, 20:00

Weitere Termine: Do 22.09.-Sa 24.09. 20:00 | Do 17.11.-Sa 19.11. 20:00 | Do 08.12.-Sa 10.12. 20:00