" Prinzip Abie Nathan" Theaterperformance im Hafen Stuttgart



PRINZIP ABIE NATHAN

das Citizen.KANE.Kollektiv im Stuttgarter Hafen

Das Citizen.KANE.Kollekiv macht aus dem

aufregenden Leben des Friedenskampfers Abie

Nathan ein Prinzip. Am Stuttgarter Hafen wird dieses

Prinzip performativ auf den Prufstand gestellt. Der

Hafen als heterotoper Raum: Ankunft und Abfahrt,

Ruhe und Bewegung; die Hafen der Welt als Drehund

Angelpunkte in Abie Nathans Leben. Seine

kreativen Losungsansatze lassen das Kollektiv auch

uber die Rolle des Helden in der heutigen

Gesellschaft nachdenken.

Leben wir in einem postheroischen Zeitalter?

Brauchen wir Helden? Wo sind sie? Bedroht die

Realitat die Helden oder bedrohen Helden die

Realitat? Nein! Wirklich bedroht ist der Traum. In

unserer Einbildungskraft und Phantasie liegen die

Losungen! Zynische Realisten traumen nicht. Fur sie

ist alles nur eine Frage von Einfluss, Macht und Geld.

Traume sind etwas fur „Verlierer“ im globalen

Wettbewerb, etwas fur die Naiven, etwas fur die, die

wirklich etwas andern wollen.

Abie Nathan grundete einen Radiosender, der zur

Stimme und Musik einer ganzen Generation wurde.

Sein Projekt war denkbar einfach und denkbar

wahnsinnig. Er kaufte ein Schiff und ließ es zum

schwimmenden Radiosender umbauen. Ab 1973 ging

„The Voice of Peace“ vor der israelischen Kuste auf

Sendung. Zwanzig Jahre lang war Abie Nathans

Ansage „This is The Voice of Peace from somewhere

in the Mediterranean“ Kultspruch und

Hoffnungsbotschaft zugleich.

Sein Leben war voll von bildgewaltigen Aktionen:

Abie Nathan flog verbotenerweise 1966 ins

'feindliche' Agypten und wurde fur Tod erklart, er warf

tausende Blumen als Geschenk an Agypten in den

Suezkanal, er wurde von Popstars in seinem Studio

auf dem Meer besucht. Wiederholt wurde er inhaftiert

und trat in Hungerstreiks. Er handelte, wo andere sich

endlos Fragen stellen.

Pressekontakt:

citizenkanekollektiv gmail com

Fur weitere Informationen, Fotos

oder Interviews stehen wir gerne

zur Verfugung. Es wurde uns

freuen, wenn Sie einen Vorbericht

oder eine Kritik uber unser

Theater-projekt veroffentlichen

wurden.

Christian Muller

0160 98 06 54 95

Informationen im Uberblick

Vorstellungen 2017:

Freitag, 28.07.2017 19.30 Uhr

Samstag, 29.07.2017 19.30 Uhr

Sonntag, 30.07.2017 19.30 Uhr

Donnerstag, 03.08.2017 19.30 Uhr

Samstag, 05.08.2017 19.30 Uhr

Sonntag, 06.08.2017 19.30 Uhr

Startpunkt:

U-Bahn-Station "Hedelfinger Straße"

(Hedelfinger Str. 61, 70327 Stuttgart)

U9 / U13

Karten:

0176 98 21 87 02

oder

karten citizenkane de

Preis:

Voll 19 € / Ermaßigt 13 €

Kollektiv:

Isabelle von Gatterburg, Sarah Kempin, Ariane

Koziolek, Andrea Leonetti, Zahava Rodrigo, Zoe

Thimonnier-Skriabin, Petra Weimer; Benedikt

Abert, Jonas Bolle, Christopher Buhler, Jurgen

Karcher, Simon Kubat, Christian Muller, Noah

Petschi, Johannes Zeller

28. / 29. / 30. Juli

3. / 5. / 6. August



Homepage:

citizenkane.de

Gefordert durch die Konzeptionsforderung der Stadt

Stuttgart, durch den Innovationsfonds Kunst des

Ministeriums fur Wissenschaft, Forschung und Kunst

Baden-Wurttemberg und durch die Stiftung der

Landesbank Baden-Wurttemberg.