"Partial Connections" mit Falke Pisano

Falke Pisano in Eins-zu-eins-Gesprächen mit:



Do, 24. November

18 Uhr Sohrab Mohebbi (Kurator und Autor, Los Angeles): On accountability

19.30 Uhr Jean Matthee (Künstlerin, London): On multiplicity



Fr, 25. November

18 Uhr Luca Frei (Künstler, Malmö): On learning

19.30 Uhr Karen François (Philosophieprofessorin, Brüssel): On ethnomathematics



Veranstaltung auf Englisch

Eintritt frei!



Im Rahmen der Ausstellung:



30.09.-27.11.2016

Falke Pisano

The value of mathematics — How do we learn?

mit Luca Frei & Will Holder