Reutlingen im Zeitsprung

Reutlinger Kulturnacht: 23. September 2017



alle 2 Jahre ist die Reutlinger Kulturnacht ein sehr beliebtes Kulturereignis, die Qualität des angebotenen Programms lockt immer viele Menschen, ich bin wieder mit dabei, wie jedes Mal, mit etwas Neuem und ganz Besonderen.

Das interessante Motto des Abends „Reutlingen im Zeitsprung“ habe ich in Zusammenarbeit mit verschiedenen KünstlerInnengruppen bearbeitet; es ist ein Konzept für zwei Orte, die den Zeitsprung zwischen Geburt und Tod symbolisieren. Dieses Thema wird durch Licht und Performance präsentiert.

Die Geburt: Die ehemalige Kapelle des Königsbronner Pfleghofes im Garten des Heimatmuseums dient nur noch für besondere Trauungen. Nach einer Hochzeit folgt die Geburt.

Der Tod: Die Katharinenkirche auf dem Stadtfriedhof ist eine vielfältige Gemeindekirche und gleichzeitig ein Ort des Abschieds - des Todes.

Der Zeitsprung zwischen dem Beginn und dem Ende eines Lebens wird durch eine Butoh-Tanzperformance sinnlich bzw. symbolisch dargestellt. Die Performance startet in der Kapelle, setzt sich auf dem Fußweg von Heimatmuseum zur Katharinenkirche fort und endet in der Katharinenkirche. Sie verbindet beide besondere Orte.

Die Katharinenkirche wird durch den Lichtkünstler Jan Gröneveld illuminiert. Die ehemalige Kapelle des Königsbronner Pfleghofes wird von Serge Le Goff gestaltet. Die Butoh-Tanzperformance "Zeitsprung" wird von den TänzerInnen der Artmor Dance Company präsentiert.



Reutlingen im Zeitsprung – Von der Geburt bis zum Tod

Butoh Tanzperformance „unterwegs, Leben“

„Licht im Dunkeln“ von Sylvia Lierau

Die Geburt ist weiß, das Leben ist bunt und der Tod ist schwarz

Gedichte und Musik von Christian Morgenstern

Feuerwesen und Funkenzauber – Feuerperformance



Alle diese Programmpunkte bilden eine Einheit, die getrennt gesehen werden können.

Meine Empfehlung: Folgen Sie der Butoh-Tanzperformance!



Spezial:

Die Lichtinstallation von Serge Le Goff wird im Kulturnacht-Vorprogramm "Handel trifft Kultur" am Freitag, 22. September von 19 bis 22 Uhr zu sehen sein.