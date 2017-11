ROTA – Punk meets Painting Gemälde von Ralf Maier im Casa am Schützenplatz

ROTA weigert sich seit nunmehr 20 Jahren konsequent den Schwarzwald aus egal welchen Gründen zu verlassen. Während der „Punkrocker mit Pinsel und Farbe“ (Schwarzwälder Bote) aus Schramberg durch seine großformatigen Triptychen bekannt und wegen seiner Ablehnung und der Autorität aller Konvention gefürchtet ist, war er nie bereit in der Landeshauptstadt auszustellen. Seine Kunst widerspricht den Sehgewohnheiten des Normalbürgers und feiert die Helden einer fast vergangenen Punkkultur – aber auch den Papst.



So malt er 2017 mal wieder Sid Vicious von den Sex Pistols, und, im gleichen Gemäldezyklus, immer wieder Papst Franziskus oder Popstars wie Barack Obama. Diese Lust am Ideal offenbart Rota als Sehnsüchtigen – und macht ihn manchmal unbeliebt bei Vertretern aller vorstellbaren Ausprägungen des bürgerlichen Lebensstils. Die Mächtigen und Einflussreichen dieser Welt werden auf seinen Bildern mit Farbbeuteln beworfen und durch diese Attentate degradiert – zum Menschen in seiner Zerbrechlichkeit oder Maskierung.



Das war nicht immer so: Maier wurde bereits vor über 20 Jahren in Stuttgart an der staatlichen Akademie der Künste im Fach Malerei ausgebildet. Später arbeitete er als Grafikdesigner. Aber seit 20 Jahren lebt der Altpunk von seiner Ablehnung der herrschenden Verhältnisse – in malerischer Weise.



Vernissage am 17. September 2017 ab 11 Uhr im CASA am Schützenplatz, Kernerstraße 45,

weitere Termine: Freitag, Samstag, Sonntag 15-18 Uhr bis Ende September

Preview am 15. 9. beim Schützenplatzfest zum Parklet-Day



Casa ist eine Bürgerinitiative die sich am Schützenplatz nach Errichtung eines Parklets gegründet hat. Der Initiative gelang es Räume direkt am Platz anzumieten und verschiedene kulturelle Aktivitäten aus den Reihen der Nachbarschaft zu organisieren. Aktuell verschönert ein groß angelegtes Urban Gardening Projekt des ILPÖ (Institut für nachhaltige Mobilitiätskultur) das bisher nur als Parkplatz genutzte denkmalgeschützte Bauensemble.