SAMMLUNG FROEHLICH ++ 24.11., 18.30–21.30 Uhr

N o v e m b e r b l u e s



Kunst treffen mit Jannis M. Keuerleber

und Philip Stoll, Kuenstler und Musiker



Donnerstag, 24. 11., 18.30 - 21.30 Uhr



gratis inkl. Getraenke und Koestlichkeiten



Sammlung Froehlich, Kohlhammerstr. 20

70771 Leinfelden-Echterdingen



Anmeldung: info sammlung-froehlich de



Der graue November bietet die passende Atmosphaere fuer ein Zusammenspiel von Zeichnungen Joseph Beuys‘ mit analogen Fotoarbeiten des jungen Kuenstlers Philip Stoll (*1988): Stille Werke, vornehm zurueck gehalten.



Auf den zweiten Blick wirken die losen Notationen auf Papier ebenso wie die abstrakten Lichtbilder einladend offen. Skizzierte Gedanken konkretisieren, Empfindungen verdichten sich. Philip Stoll ist als Musiker beim Fotografieren auf der Suche nach Stimmungen einer Landschaft. Das Auge vermag die Essenz seiner Bilder nicht zu erfassen. Empathie und Sinnlichkeit sind gefragt, insbesondere das Ohr. Joseph Beuys betonte die Qualitaet des Hoerens, »das Hoerende« als Schluessel zur Kunst. Im Raum steht die Frage, welche Harmonien und Dissonanzen fuehlbar werden.



In den Kunsttreffen der Sammlung Froehlich geht es um die Faehigkeit, sich Kunst zu erschließen. Ziel ist die Begegnung mit Kunst aus der Wahrnehmung heraus. Die Teilnehmer naehern sich einem Werk im Gespraech. Wissenstransfer und Informationsaustausch treten in den Hintergrund. Eigene Entdeckungen und (Selbst-) Erkenntnisse sind zentral. Uebungen sensibilisieren die Sinne und steigern die Aufmerksamkeit. Kunst wird Erfahrung.



Philip Stoll praesentiert erstmals in Deutschland aktuelle Fotografien in einer Einzelausstellung, Galerie Artlantis, Senefelderstraße 97, 70176 Stuttgart