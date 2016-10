SAMMLUNG FROEHLICH ++ Mittwoch, 19.10., 19.30 Uhr

Anlaesslich der Praesentation zeichnerischer Arbeiten von Joseph Beuys setzt die Sammlung Froehlich das serielle Experiment mit Kunstvermittlerin Sara Dahme fort: Jeden dritten Mittwoch im Monat kommt ein neuer Gast zum etwas anderen Kunstgespraech.







Sara Dahme trifft...







Sandro Parrotta,



Galerist, Dandy







19. Oktober 2016



19.30 Uhr







SAMMLUNG FROEHLICH



Kohlhammerstrasse 20



Leinfelden-Echterdingen







Anmeldung ueber info sammlung-froehlich de



https://http://www.facebook.com/events/1100618799975590/





Sandro Parrotta hat Kunstgeschichte und Germanistik in Koeln und Stuttgart studiert und eine Galerie fuer zeitgenoessische Kunst junger sowie bereits etablierter Kuenstler gegruendet: Parrotta Contemporary Art eroeffnete 2007 in der Augustenstrasse im Stuttgarter Westen eine post-industrielle Ausstellungshalle von 400 qm und einen Projektraum in der Berliner Brunnenstrasse. Das internationale Programm ist nicht beschraenkt auf Medien, sondern fokussiert konzeptuell spannende Positionen saemtlicher Bereiche. In Gruppen- und Einzelausstellungen werden aktuelle Tendenzen aus Malerei, Grafik, Fotografie, Video, Skulptur, Installation und Performance gezeigt. Sandro Parrotta war Mitglied im Ausschuss fuer Kultur und Medien der Stadt Stuttgart sowie in der Jury der Stiftung Kunstfonds Bonn und lehrt seit 2015 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Kuenste Stuttgart.