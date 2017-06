SketchCrawl Nr 3 :: Urban Sketchers Festival Stuttgart 2017

Informationskiosk „Umstieg 21“ am Hauptbahnhof: Flaneur, Autor und Journalist Joe Bauer berichtet vom Protest gegen Stuttgart 21. 12:00 Uhr Sketchcrawl bei der Stadtbibliothek, Europaviertel.

http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/



Die Einladung einer Gruppe georgischer Zeichner soll Anlass für eine Veranstaltungsreihe sein, die ihren Höhepunkt in einer gemeinsamen Ausstellung im Rahmen des Bad Cannstatter Kulturmenüs finden soll. Die georgische Gruppe wird vom 2.-9. Juli in Stuttgart zu Gast sein.



Eine Serie von Zeichenexkursionen, die allen interessierten Stuttgartern offen steht, wird dabei von Führungen und Talks begleitet werden. Das Angebot ist für alle Beteiligten – mit Ausnahme von Eintrittsgeldern und Nahverkehr – kostenlos, Material und Anleitung wird im möglichen Rahmen zur Verfügung gestellt.



Die Schwerpunkte der Veranstalungsreihe sollen dabei die Themen, die 2016 in Tiflis im Mittelpunkt standen, aufgreifen und in ihrem Stuttgarter Kontext (vor)stellen. Gelegenheit zum ausführlichen Austausch während des gemeinsamen Zeichnens in der Stadt soll es dabei ebenfalls geben.



http://stg-tiflis2017.contingent-arts.de/