Solitude zu Gast im Nordlabor

Am 3. Juni zeigen aktuelle StipendiatInnen im Nordlabor Projekte, Performances und Choreografien. Im Anschluss Musik von Elmar Mellert.

Das Programm umfasst die Performances Exodus – Lecture-Performance für ein geteiltes Publikum von Li Lorian, The People v. The Cock of Basel von Bambitchell, Je sors de nulle part, mais d'un trou obscur von Taigué Ahmed, Sous Vide von Sebastian Schmieg, DCT:SYPHONING. The 1000000th (64th) interval von Rosa Menkman und Only Humans Search for Meaning von Vlad Anghel und Taietzel Ticalos.



Eintritt 9 Euro. Karten online unter http://www.schauspiel-stuttgart.de, Tel. 0711-20 20 90 oder an der Abendkasse.



Eine Kooperation von Akademie Schloss Solitude und Schauspiel Stuttgart.