stuttgartnacht 16

Ob nach West, Ost, Süd, Nord – oder ab durch die Mitte: Am Samstag 15. Oktober von 19 bis 2 Uhr brodelt’s im Stuttgarter Kessel an allen Ecken und Enden. Mit Konzerten und Slams, Tanz- und Theatershows, Filmen, Lesungen, Partys und jeder Menge Specials zeigt die Kulturszene eine Nacht lang was in ihr steckt.



Das VVS-Kombiticket ersetzt die Shuttle-Busse. So können die Besucher die ganze Nacht lang flexibel alle teilnehmenden Locations erreichen – und die An- und Abreise ist inklusive.



Tickets € 17,- bei allen beteiligten Häusern, VVK-Stellen und Ticket-Hotline 0711 / 601 5444. Infos und Tickets unter http://www.stuttgartnacht.de