Symposium: Economies of Authorship: Ownership and Dispossession

»Economies of Authorship: Ownership and Dispossession«



10.– 12. November 2016

Akademie Schloss Solitude



Über die letzten zwei Jahre hinweg wurde das Konzept der Autorschaft und die Rolle des Autors im 21. Jahrhundert zwischen künstlerischen Disziplinen, Philosophie, Rechts-, Computer- und Sozialwissenschaften in mehreren Veranstaltungen diskutiert. Zum Abschluss dieser Reihe widmet sich die Akademie nun der Frage nach Autorschaft aus ökonomischer, politischer und juristischer sowie nicht-westlicher Perspektive.



Economies of Authorship: Ownership and Dispossession unternimmt einen differenzierten Vergleich zwischen Konzepten von Autorschaft und Urheberrecht – der Unterscheidung zwischen Autorschaft als ein moralisches, unveräußerliches Recht entgegen einem Verständnis von Autorschaft als Dienstleistung – mit einem Schwerpunkt auf ökonomische und politische Aspekte. Auf der einen Seite werden die Machtgefüge einer zunehmend datengesteuerten Wirtschaft diskutiert, auf der anderen Seite die Rolle der Commons im Zusammenhang mit Konzepten von Souveränität und Enteignung.



Wie beeinflusst die Creative Commons-Bewegung und die Möglichkeit freie Software zu nutzen das neoliberale Wirtschaftssystem? Können wir annehmen, dass der Kapitalismus durch die sogenannten Creative Commons einfach verschwindet und durch Formen von Tausch-Wirtschaft ersetzt wird, die die sogenannten Collaborative Commons als zeitgenössische solidarische Form menschlicher und wirtschaftlicher Beziehungen wiederaufleben lässt? Wie lassen sich die Creative Commons mit politischer Souveränität, Individuation und Subjektivierung verknüpfen?



Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Der Eintritt ist frei.



