Tag der Weißen Fahne

Am 18. Oktober 1988 hisste der Künstler Johannes Cladders an der ehemaligen Demarkationslinie zwischen Ost- und Westjerusalem eine weiße Fahne. Aus dieser einmaligen Aktion, führte die Akademie Schloss Solitude den »Tag der Weißen Fahne« ein. Dadurch möchte sie Menschen in der ganzen Welt animieren, an ihrem Haus oder Fenster für einen Tag eine weiße Fahne, deren symbolische Sprache von jedem und jeder verstanden werden kann, zu hissen.

Weitere Informationen unter whiteflagakademiesolitude.blogspot.de und schloss-post.com/der-tag-der-weisen-fahne/.