Treffpunkte - Tanz Musik Performance

Was passiert, wenn zeitgenössischer Tanz, Musik und Performance aufeinandertreffen?

Vier Mitglieder des Produktionszentrums stellen ihre künstlerischen Positionen vor, die unterscheidlicher nicht sein können und die Bandbreite des Produktionszentrum wiederspiegeln. Sie geben Einblicke in ihre aktuellen Produktionen und ihre Arbeitsweise.

Der Austausch zwischen Publikum und Künstlern ist erwünscht!



Folgende Stücke werden vorgestellt:

herstory I - Eva Baumann

Jabotrosa - Elisabeth Kaiser

Synchronicity - Juliette Villemin

Water is wet und Living Utopia - Claudia Senoner