VerA–Symposium: SZENOGRAFIE + DIE KUNST DER ZAHLEN

VerA-Symposium SZENOGRAFIE + DIE KUNST DER ZAHLEN am 29. September 2017 in Stuttgart!



In der Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart diskutieren FachreferentInnen und Museums- und AusstellungsmacherInnen Schlüsselfragen zu den Themen Honorierung und Budgetierung von Ausstellungsprojekten.



ReferentInnen:

Achim Danneberg – Atelier Hammerl & Danneberg

Dominik Hegemann– Atelier Brückner

Prof. Christine Kappei – Büro für Kostenplanung

Dr. Stefan Kleßmann – freier Berater

Rainer Köhnlein – Landesstelle für die nicht-staatlichen Museen in Bayern

Werner Seifert – Sachverständiger für Honorarfragen

Thomas Weischede – Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, Gesellschaftsrecht und Kunstrecht



Moderation:

Johannes Missall – mgp ErlebnisRaumDesign



Weitere Informationen und Anmeldung unter:

http://www.vera-d.org/symposium/



Ticketpreise:

Mitglieder: 165,-€ Nichtmitglieder: 185,-€

Early Bird: 130,- € Early Bird: 150,- €

(Early Bird bis 31. August 2017)



(Vier anerkannte Fortbildungspunkte bei der Architektenkammer

Baden-Württemberg (für AiP/SiP nicht anerkannt))



Veranstalter:

VerA_Verband der Ausstellungsgestalter in Deutschland e.V.



Geschäftsstelle:

Willmanndamm 13A

10827 Berlin

030. 40 52 34 47

info vera-d org

http://www.vera-d.org