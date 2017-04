Verleihung Marie Zimmermann-Stipendium für Dramaturgie

Im Andenken an die 2007 verstorbene Dramaturgin und Festivalmacherin Marie Zimmermann stiftete Friedrich Schirmer, erstmalig im April 2008 ein Stipendium zur Förderung eines/einer Nachwuchsdramaturgen/-in aus der deutschsprachigen Theaterszene. Die Vergabe des Stipendiums ist mit einem zweimonatigen Aufenthalt an der Akademie Schloss Solitude verbunden, die die Organisation und die Vergabe dieses Stipendiums verantwortet.

Das Marie Zimmermann-Stipendium für Dramaturgie geht in diesem Jahr an den jungen Dramaturgen Jeffrey Döring. Im Anschluss an die Preisrede spricht Elisabeth Schweeger, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Akademie für Darstellende Kunst. Mit Jeffrey Döring, Ana Gubiani, Elisabeth Schweeger, Friedrich Schirmer und Jean-Baptiste Joly.



Eintritt frei