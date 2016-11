Vernissage: Petra Lottje: No Gloom: THANKS

Petra Lottje



No Gloom: THANKS



Petra Lottje arbeitet mit Reflexionen über präzise ausgewählte Sequenzen medial vermittelter Lebenswirklichkeiten.

In vier sehr kurzen, einfach gemachten und inhaltlich komplexen Kurzvideos rückt sich die Künstlerin stellvertretend als Sprecherin ins Bild.

So auch bei THANKS, mit rund 10 Minuten dem längsten Video. In einem Essay von Katrin Günther steht dazu:

“(…) Das große, womöglich immerwährende Glück, wie es die Kinoleinwand mitunter erschafft, bleibt die pathetische Illusion einer ganz weltlichen Unterhaltungsindustrie. Wirklich glücklich darf sich dagegen schätzen, wer die unscheinbaren echten Momente des eigenen Lebens nicht verpasst.”

(Ausschnitt, 2016)



Eine eigens für diese Ausstellung produzierte und in Stuttgart aufgenommene Videoarbeit wird bei “No Gloom. THANKS” uraufgeführt.



Eröffnung Freitag, 16. Dezember 2016, 19.00 Uhr



Besichtigung der Ausstellung bis 28. Januar 2017

Mo. 21.30 bis 24.00 Uhr u.n.V. unter Tel.0711-650067



im Rahmen des Warm Up zum Stuttgarter Filmwinter

in Kooperation mit Wand 5.