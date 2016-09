Vernissage: "ENTARTETE" KUNST ein Metaxyum*

"ENTARTETE" KUNST



ein Metaxyum* (von gr. metaxy μεταξύ / zwischen)



*Um von einem Zustand in den nächsten zu kommen, durchläuft der Prozess einen Zwischenzustand.

Dieser könnte Metaxyum genannt werden.

Metaxyum repräsentiert nichts anderes als sich selbst, den Zwischenzustand.



Dieses Metaxyum analysiert die Seite, die einst Kunstwerke, Künstler und Ausstellungen mit der Bezeichnung Entartete Kunst brandmarkte.



Es beobachtet u.a. das retrograde Phänomen in der Kunstgeschichte.

Parallel dazu präsentiert das Metaxyum die Kunstgeschichte (Architektur, Bildhauerei, Malerei, Zeichnung Grafik, Musik) von der Steinzeit bis zur Gegenwart.



Dieses Metaxyum ist ein Readymade.

Alle Gegenstände, Werke, Artefakte, die in der Präsentation zu sehen sind, sind gekauft, bestellt, geschenkt oder gefunden worden.

Präsentiert wird historisches Originalmaterial: Leinwände, Skulpturen, Objekte, Bücher, Dokumente, Grafiken, Fotografien, Schallplatten, Videos, Fotokopien, Kopien, Kataloge, 3D Drucke, Reproduktionen, Screenshots ...



Während der Präsentationszeit sind das präsentierte Material sowie die Präsentationsräume Metaxyum.



Ausstellungsdauer bis 25. Juni 2016

Montags, 21.30 - 24.00 und nach Vereinbarung



Schulgruppen oder Gruppen, die aus 5 oder mehr Personen bestehen, werden gebeten, sich vorher telefonisch oder via E-mail anzumelden.