ZAHLEN!

Am Donnerstag, dem 11. Mai, werden nachmittags in einer pop up gallery auf der Königsstraße 3 27 Acrylgemälde ausgestellt, welche danach den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates der LBBW geschenkt werden. Damit unterstütze ich die Kampagne zur Abkehr der LBBW von ihren finanziellen Engagements in fossile Rohstoffe. Um 18:30 Uhr werden die Gemälde in einer Menschenkette an der LBBW-Zentrale vorbeigetragen.

Näheres zur globalen Divestmentwoche und zu unserer Stuttgarter Kampagne hier: http://www.facebook.com/FossilFreeStuttgart.



Uli Schmidt; http://www.uli-schmidt-paintings.com