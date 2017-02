-*°*- Directors Lounge | Mi. 15.Feb. Z Bar | Morgenröte Im Aufgang | Ein Abend mit Ronald Steckel -*°*-

Von Richfilm Productions am 13. Februar 2017 um 19:31

Directors Lounge Screening



<http://directorslounge.tumblr.com/post/156812731432/morgenr%C3%B6te-im-aufgang-an-evening-with-ronald>Morgenröte

Im Aufgang | Ein Abend mit Ronald Steckel



Mi. 15.Feb. 2017 21h

Z Bar

Bergstraße 2

10115 Berlin-Mitte



Morgenröte im Aufgang - Hommage á Jacob Böhme

directed by Max Hopp, Jan Korthäuer, Ronald Steckel and Klaus

Weingarten. | German | 81 min.

Ronald Steckel, will join the evening and be available for Q&A



MORGENRÖTE IM AUFGANG - die filmische Hommage an den Mystiker und

Philosophen JACOB BÖHME, bringt uns einen der tiefsinnigsten

Menschen, die je gelebt haben (E. Bloch) und doch den meisten

Deutschen gänzlich unbekannten großen Geist nahe, dessen

bedeutendsten Schriften bis heute faszinieren.

Der Visionär Jacob Böhme (1575-1624) ist die unbekannteste,

geheimnisvollste und zugleich auf untergründige Weise

einflussreichste Gestalt der deutschen Geistesgeschichte. Sein

mehrtausendseitiges philosophisches Werk, ohne das die deutsche

Romantik und die deutsche idealistische Philosophie undenkbar wären,

ist der Entwurf einer reichen und bis heute in ihrer Tiefe nicht

ausgeloteten Anthropologie, Kosmologie und Naturphilosophie.

Kein Dokumentarfilm, kein Spielfilm, kein Essay, - eine eigen-artige

filmische Verführung zur Erfahrung unserer zweiten Wirklichkeit, -

eine filmische Meditation von zeitloser Wahrheit. Weit mehr als

Unterhaltung, bietet der Film, durch seine Botschaften,

reformatorische, weltbewegende Kraft. Er ist Offenbarung, gibt Sinn,

ist Politik, bietet gedankliche Räume und schafft Orientierung.



Der Berliner Regisseur Ronald Steckel hat, gemeinsam mit den

Filmemachern Max Hopp, Jan Korthäuer und Klaus Weingarten, aus der

Kraft des "böhmschen Geistes", in dessen feinster Präzision deutscher

Sprache, ein anmutiges, würdiges, geistreiches Filmgemälde

geschaffen, gleichsam einmalig für die gesamte Filmgeschichte.

(kuratiert von Marbo Becker)





Der Film erhielt 2016 den Deutscher FILMGEIST Preis, verliehen vom

FILMGEIST Freundeskreis e.V. und den ROSA MARS FILMPREIS 2016.



Einer der Regisseure, Herr Ronald Steckel, wird persönlich anwesend zu sein.

Als Dame des Abends, begrüßen wir Frau Elga Sorbas, Mitglied des

Rainer-Werner Fassbinder Ensembles.



In Zusammenarbeit mit der

<http://directorslounge.tumblr.com/post/156812731432/morgenr%C3%B6te-im-aufgang-an-evening-with-ronald>Roten

Loge und http://www.filmgeist.org/



Mehr auf

nootheater

http://nootheater.de/



Z-Bar

Bergstraße 2

10115 Berlin-Mitte





