-*°*- Directors Lounge Screening - Txema Novelo - Double Feature -*°*-

Von Richfilm Productions am 19. Februar 2018 um 13:09

Directors Lounge Screening

Txema Novelo

Doppel Programm

Donnerstag, 22. Februar 2018

21:00

Z-Bar

Bergstraße 2

10115 Berlin-Mitte



Doppelprogramm

*Déjalo Ser*

+ *Tercer Ojo, Tercer Mente, Tercer Mundo*



Txema Novelo kommt aus Mexico City zu einem

Berlinale Special, um ein Doppelprogramm

vorzustellen: seinen neuen Film "Déjalo Ser"

zusammen mit einer Sammlung von Musikvideos, die

er für alternative Rockgruppen in Mexico drehte.

Seit Novelo damit begann, Super-8 Filme für sein

eigenes Punklabel in Mexico City zu produzieren,

hat er seine kreative Produktivität geradezu

exponentiell erhöht. Er begann seine eigenen

Filme zu machen und zeigt Zeichnungen und

Installationen in internationalen Ausstellungen.

In seiner künstlerische Produktion blieb Novelo

sich selbst treu und seiner geradezu spirituellen

Suche nach Leben, Kunst, Musik und nach

alternativen Sichtweisen auf die Welt. Dabei

mischt er gleichzeitig Ironie und eine gute

Portion Humor in diese Suche.



"Déjalo Ser" (Lass es sein! Let it be!) ist die

Geschichte einer mexikanischen Rock Band, deren

Frontsänger der Inspiration verlustig ging. Nach

dem rätselhaften Treffen mit einer ausländischen

Sängerin, begibt sich die Band auf eine Reise

nach Oaxaca auf der Suche nach einer wundersamen

psychoaktiven Medizin. Die Reise folgt der

Inspiration Antonin Artauds mexikanischem Exil

und der Suche nach einer einfacheren, tieferen

und reineren Wirklichkeit.



Auf Super-8 film gedreht und mit synchronisierten

Dialogen, huldigt er gleichzeitig George Kuchar's

Kino der Überschreitung in eigener mexikanischer

Spielart. Es wurde in Le Fresnoy produziert in

Zusammenarbeit mit dem Künstler und Filmlegende

Bela Tar. "Déjalo Ser" wird die deutsche Premiere

des Films und bekam schon ein besondere

Auszeichnung des Morelia International Film

Festival und wurde beim Festival Clermont Ferrand

2018 in Frankreich ausgewählt.



"Tercer Ojo, Tercer Mente, Tercer Mundo" (Drittes

Auge, Dritter Geist, Dritte Welt) ist eine

Auswahl von Videos für Musiker, die Novelo seit

vielen Jahre unterstützt. Sie wurden in

verschiedenen Formaten gedreht: Super-8, 16mm,

35mm Film und digitales Video. Die Filme, so wie

die Musik, sind von der Sehnsucht nach Identität

und eigenem Leben inspiriert, in einer Welt der

Mediendominanz, des Kapitals und voller

Kriminalität. Zugleich haben sie die

Leichtigkeit, niemals etwas zu ernst zu nehmen.

Sie sind voller ikonographischer Rock- und

Pop-Referenzen an eine Ära, in der Rockmusik noch

ein Versprechen beinhaltete, und wenn es nur die

drei Minuten Berühmtheit waren, die Velvet

Underground (oder Andy Warhol) versprachen, oder

als Musik noch “meine Religion" sein konnte.

Andererseits, für die deutschen Betrachter und

zwischen den Zeilen, zeigen sie gleichzeitig eine

ganze Portion Mexikanischen Lebens und urbaner

Kultur aus der Perspektive heutiger Jugend. Ihre

Verbindung zur Natur und zur mexikanischen

Volkskultur, und die Realität des urbanen Lebens

werden zum Hintergrund für audiovisuelle

Imaginationen.



Txema Novelo wird selbst anwesend sein, und in das Programm einführen.



Artist Link:

http://www.txemanovelo.com/

https://issuu.com/txemanovelo



Links:

Directors Lounge http://www.directorslounge.net

Richfilm http://www.richfilm.de/currentUpload/

Z-Bar http://www.z-bar.de



