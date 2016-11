-*°*- Directors Lounge special - Bruno Gularte Barreto - 5 Houses -*°*-

Directors Lounge Screening

Bruno Gularte Barreto

5 Houses



Donnerstag, 3. November 2016

19:00

Blender & Co

Boddinstrasse 32

12053 Berlin

U8 Boddinstrasse



Der brasilianische Regisseur und Fotograf Bruno

Gularte Barreto kommt nach Berlin um sein neues

Filmprojekt “5 Houses" (5 Häuser) vorzustellen.

Die Idee von “5 Houses" kreist um

Kindheitserinnerungen, die es wieder zu erwecken

gilt, aber auch um eine Reise durch Lebensaspekte

von Menschen in einer kleinen Stadt im äußersten

Süden von Brasilien.



Das Featurefilm-Projekt “5 Houses" beschreibt das

Haus und das Leben von fünf unterschiedlichen

Charakteren. Sie sprechen über Leben und Tod,

Erinnerung, Erziehung, Vorurteile, Gewalt, und

sie teilen ihre Erfahrungen und Überzeugungen.

Obwohl sehr verschieden, ist jeder der Menschen

verknüpft mit einer Verbindung zu den

Kindheitserinnerungen des Regisseurs. Jede

einzelne Person und jedes Haus, die portraitiert

werden, waren Teil seiner Entwicklung durch

Kindheit und Jugendjahre.



Neben der gemeinsamen Erinnerung teilen die

Protagonisten des Films eine weitere Eigenheit:

die Tatsache, dass sie alle auf die eine oder

andere Weise “Aussenseiter" der voreingenommenen

sozialen Umgebung dieses Ortes sind, wo sie leben.



Über den Verlauf des Filmes wird ein Portrait der

Kleinstadt erstellt und ein Bild davon, wie

manche Leute trotz ihrer Bescheidenheit einen

Unterschied machen können für das Leben andere

Menschen. Im letzten Haus wiederum, haben wir

einen fünften Protagonisten, der in der Figur des

Filmemachers eigentlich schon in den anderen

Teilen präsent ist: ein unsichtbarer Beobachter,

der entscheidet, wohin und auf wen der Blick

fällt und wie der Bildausschnitt gewählt wird.





Originaltitle: 5 Casas, English title: 5 Houses.

Regisseur: Bruno Gularte Barreto

Produzent: Jessica Luz

50 Minuten Work-in-Progress

Englische Untertitelung, Brasilien, 2016

--

